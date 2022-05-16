Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Москве начались плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона, в рамках подготовки к новому.

"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – подчеркнул Бирюков.

Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей.

По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.

"Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", – пояснил он.

Ознакомиться с графиком отключения воды можно на сайтах moek.ru и online.moek.ru, на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что полностью завершить отопительный сезон в Москве планируется 16 мая. Отопление отключат более чем в 74 000 зданий, среди которых свыше 34 000 жилых домов. Работы стартовали 14 мая.