80 лифтов заменят в Зеленограде в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В жилых домах Зеленоградского административного округа столицы в 2022 году заменят 80 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Больше всего лифтов – 9 штук – установят в корпусе 1805 в районе Крюково. В многоквартирном панельном доме типовой серии 1997 года постройки 6 этажей и 9 подъездов", – говорится в сообщении.
Самое высокое здание, где заменят лифт, – 16-этажный корпус 828б, который был построен в 1997 году. Самым старым зданием, входящим в программу, стал девятиэтажный корпус 147 в районе Матушкино, построенный в 1961 году.
В ноябре 2021 года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о замене лифтов в столичных домах по региональной программе капитального ремонта. Всего на 2022 год запланирована переустановка более 2,2 тысячи лифтов.
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