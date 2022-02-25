Почти 15 тысяч лифтов выпустили в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году в Москве произвели порядка 15 тысяч лифтов. В городе функционируют четыре производителя лифтов, а также одно предприятие, специализирующееся на производстве лебедок. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По данным Росстата, всего за минувший год в России произвели 31,2 тысячи лифтов. В Москве изготовили почти половину из них – 14,7 тысячи.

"Столичные лифты можно встретить во всех федеральных округах страны: они функционируют в жилых домах, медучреждениях и других социально значимых объектах", – отметил Ефимов.

Всего в столице работают четыре предприятия, производящих лифты: "Московское электрооборудование и лифты" и "Мослифт", а также Карачаровский механический и Щербинский лифтостроительный заводы. На последний приходится более половины выпущенных московскими промышленниками лифтов.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, Щербинский завод ежегодно производит более 8,5 тысячи лифтов, поставляя их по всей стране. В 2021 году свыше 3,2 тысячи единиц были направлены в Центральный федеральный округ. Из них 1,3 тысячи лифтов поступили в Москву.

"Эти лифты будут установлены в жилых домах, больницах и вузах. Также в прошлом году в рамках срочного заказа министерства здравоохранения Московской области на предприятии произвели и поставили лифты для замены устаревшего оборудования в 20 медицинских учреждениях Подмосковья", – рассказал Прохоров.

Еще 43 лифта были направлены в учебные заведения Москвы и Подмосковья. Так, в Московском государственном технологическом университете "Станкин" установят подъемники с цифровым дисплеем и речевым сопровождением, а также лифты класса комфорт из нержавеющей стали. А в Московском авиационном институте в настоящий момент монтируют полностью стеклянный панорамный лифт.

В учебные заведения, больницы, спортивные и культурно-развлекательные центры, а также на промпредприятия и объекты специального назначения 36 регионов страны предприятия планируют направить более 400 лифтов.

Гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев рассказал, что компания производит лифты, комплектующиеся безредукторной лебедкой, что позволяет сэкономить средства на строительстве технического этажа. Скорость движения производимых лифтов при этом составляет два метра в секунду.

"Лифты домов, построенных по программе реновации, мы оснащаем видеокамерами высокого разрешения, которые подключаются к городской системе видеонаблюдения и позволяют следить за порядком. Также лифты Щербинского лифтостроительного завода могут быть оборудованы цифровым дисплеем на панели управления с возможностью отображения информации от внешнего источника", – добавил Артемьев.

Кроме того, завод может комплектовать подъемники зеркалами со встроенным информационным дисплеем, что позволит управляющей компании или застройщику транслировать в лифтах рекламные материалы.

В свою очередь, в АО "Мослифт" при департаменте ЖКХ выпускают пассажирские подъемники "Стриж" грузоподъемностью 400 килограммов. Их дверной проем возможно увеличить до 800 миллиметров в ширину без существенной доработки имеющейся шахты. Подобное конструкторское решение позволяет встраивать новые подъемники в шахты домов с уже сложившейся застройкой.

Также некоторые "Стрижи" оснащены опцией видеосвязи с диспетчером из кабины с помощью мультимедийного дисплея. Данная возможность позволяет снизить уровень тревожности у человека, застрявшего в лифте.

В 2021 году предприятие также разработало вариант лифтов "Стриж" для медучреждений и панорамные лифты со смарт-стеклом, позволяющим регулировать уровень освещенности кабины купе лифта в зависимости от времени суток и погоды.

Ранее сообщалось, что в жилых домах ЮВАО в 2022 году установят 391 новый лифт по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Больше всего кабин обновят в районе Выхино-Жулебино. Там разместят 22 новых лифта.