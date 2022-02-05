В СВАО заменят 150 лифтов по программе капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Северо-Восточном округе Москвы заменят 150 лифтов. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Наибольшее количество лифтов – по 10 – заменим в девятиэтажном панельном доме 63 в Анадырском проезде (Лосиноостровский район), 14-этажном панельном доме 3, корпусе 4 на Широкой улице (Северное Медведково) и 14-этажном панельном доме 16 на улице Милашенкова (Бутырский район)", – рассказали в ведомстве.
По информации комплекса городского хозяйства, самый высокий дом, где обновят лифт, возвышается на 22 этажа. Он располагается по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1.
Самыми старыми зданиями с новыми лифтами станут три типовые постройки 1964 года. Они располагаются в Свиблово и Южном Медведкове.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объявил, что всего за 2022 года в столице заменят более 2,2 тысячи лифтов. В ЮВАО заменят порядка 400 конструкций, более 350 модернизируют в ЮАО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: