В СВАО заменят 150 лифтов по программе капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Северо-Восточном округе Москвы заменят 150 лифтов. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Наибольшее количество лифтов – по 10 – заменим в девятиэтажном панельном доме 63 в Анадырском проезде (Лосиноостровский район), 14-этажном панельном доме 3, корпусе 4 на Широкой улице (Северное Медведково) и 14-этажном панельном доме 16 на улице Милашенкова (Бутырский район)", – рассказали в ведомстве.

По информации комплекса городского хозяйства, самый высокий дом, где обновят лифт, возвышается на 22 этажа. Он располагается по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1.

Самыми старыми зданиями с новыми лифтами станут три типовые постройки 1964 года. Они располагаются в Свиблово и Южном Медведкове.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объявил, что всего за 2022 года в столице заменят более 2,2 тысячи лифтов. В ЮВАО заменят порядка 400 конструкций, более 350 модернизируют в ЮАО.