В Москве возобновят работы по капремонту многоквартирных домов с 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 10 января в Москве возобновят работы в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Работы были приостановлены на новогодние праздники, чтобы не создавать неудобств жителям. Всего в программу капитального ремонта в 2022 году вошли более 1,7 тысячи домов.
Уточняется, что специалисты приступят к ремонту систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. При этом фасады и плоские крыши отремонтируют при наступлении устойчивых положительных температур.
"Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7–8 инженерным системам и конструктивным элементам", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Ранее сообщалось, что в домах на юго-западе Москвы в 2021 году заменили 499 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
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