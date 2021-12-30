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Город

08:19

Почти 500 лифтов заменили в домах на юго-западе Москвы в 2021 году

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В домах на юго-западе Москвы в 2021 году заменили 499 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего, по словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в столичных домах заменили более трех тысяч лифтов. Лидерами стали ЮВАО (654 лифта), ЮЗАО (499) и ВАО (371).

Под необходимость замены лифтов с истечением срока службы в ЮЗАО попали дома № 50 на Новочеремушкинской улице (30 лифтов), № 49 на улице Вавилова и № 121/1 на Ленинском проспекте.

Ранее сообщалось, что в 2021 году расселение из 150 домов в 50 новостроек по программе реновации началось в 29 районах Москвы. Большинство новостроек были переданы под заселение на юго-востоке столицы.

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