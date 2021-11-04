В 2022 году в многоэтажках Москвы заменят более 2,2 тысячи лифтов

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В 2022 году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице заменят более 2,2 тысячи лифтов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"На данный момент все подготовительные, в том числе конкурентные, процедуры проведены. Работы по замене оборудования начнутся в январе во всех округах в соответствии с утвержденными графиками, всего поменяем 2,2 тысячи лифтов", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что наибольшее количество лифтов заменят в ЮВАО (порядка 400), ЮАО (более 350) и ЮЗАО (315). Сначала специалистам предстоит демонтировать старое оборудование, а после установить новое. Если в подъезде есть несколько лифтов, то менять их будут поочередно, чтобы жильцы не не испытывали неудобств.
"С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации", – добавил Бирюков.
В материалах сообщения подчеркивается, что все лифтовое оборудование, которое используется в столице, производят в Москве и Московской области. По характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
С 2011 года в Москве обновили более 39 тысяч лифтов.
Ранее сообщалось, что в текущем году столичные власти планируют заменить около трех тысяч лифтов в многоквартирных домах. Порядка 600 из них будут с увеличенным дверным проемом.
Около 600 лифтов с увеличенным дверным проемом установят в столичных многоэтажках
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