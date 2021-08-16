Лифты в Москве начали оборудовать обеззараживателями воздуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В лифтах столичных домов начали устанавливать бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха, которые помогут бороться с распространением коронавируса. На данный момент они появились в лифтах нескольких многоквартирных жилых домов, здании префектуры ЗАО, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 в районе Марьино, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Такая разработка особенно важна и актуальна как один из способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас идет начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется как увеличение мощностей производства устройств, так и расширение номенклатуры устройств по производительности", – сказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Уточняется, что разработку УФ-рециркулятора Мослифт начал еще в мае прошлого года. Было создано две модели устройства: одну можно монтировать в уже действующем лифте, а вторую – встроить в новый. Они обеззараживают воздух на 99% и подавляют активность вирусов.

Кроме того, Щербинский лифтостроительный завод начал производить лифты с возможностью бесконтактного управления: чтобы вызвать кабину и отправить ее на нужный этаж, достаточно воспользоваться специальным приложением, нажимать никакие кнопки при этом не понадобится.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года специалисты заменили в Москве более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капитального ремонта. Всего с 2011 года в столице заменили уже 37,5 тысячи лифтов. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, их необходимо менять после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

