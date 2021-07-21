Свыше 1,5 тыс лифтов заменили в столице с начала года по программе капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с начала текущего года специалисты заменили более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капитального ремонта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего будет заменено 3 тысячи 5 лифтов", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, лифты нужно менять после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.
"Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тысячи" – добавил вице-мэр.
Бирюков пояснил, что при наличии нескольких лифтов в подъезде замену производят поочередно.
В настоящее время в многоквартирных столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капремонта с указанием конкретных сроков замены.
Ранее столичный Фонд капитального ремонта (ФКР) опубликовал интерактивную карту с планом замены лифтов в ближайшие годы.
На ней отмечены адреса домов, в которых лифтовому оборудованию в 2022–2023 годах исполнится 25 лет. Для лифтов используют современные износостойкие отделочные материалы. Стены кабины покрывают металлопластом, а пол – рифленым алюминием.
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