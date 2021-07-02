В Минстрое предложили повысить плату за капремонт жилья

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В России предложили увеличить размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. С соответствующей инициативой выступили в Минстрое.
Как объяснил замглавы министерства Максим Егоров, плату необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов.
"Предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит фонды капремонта", – передает "Интерфакс" слова Егорова.
Минстрой уже подготовил проект постановления правительства РФ. Замглавы министерства заверил, что изменения позволят избежать рисков срыва контрактов по капремонту.
"За несколько лет <...> в некоторых субъектах РФ ни разу не поднималась плата за капремонт, при этом стоимость строительных материалов и работ по капремонту возросли в несколько раз", – пояснил Егоров.
Он предложил провести с населением разъяснительную работу, чтобы объяснить причины удорожания капремонта. В качестве примера он привел опыт Липецкой области, увеличившей плату два раза по 30%.
"В результате наполняемость фонда капремонта начала расти, улучшилось контрактование и качество работ. Не было недовольных, что произошло повышение платы", – сказал замминистра.
Ранее в Минстрое заявляли о том, что рост цен на квартиры в новостройках обусловлен повышенным спросом на фоне льготного кредитования и подорожанием строительных материалов. В министерстве также отмечали, что на рынок недвижимости повлияла и мировая конъюнктура.
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