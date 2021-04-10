Свыше 1,3 тыс фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2021 году в столице запланированы работы по капитальному ремонту 1,3 тысячи фасадов жилых домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, проведение капремонта фасадов начинают при установлении устойчивых положительных температур. Так, для каждого фасада специалисты разработали специальную технологию, которая позволяет в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.
"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором – заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках", – рассказал Бирюков.
Он также добавил, что все краски для работы по фасадам, которые применяют в рамках капитального ремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами. Они обеспечивают устойчивость к воздействию влаги, а также долгое сохранение насыщенного цвета, заключил заммэра.
Ранее сообщалось, что специалисты приступили к капитальному ремонту Строгинского моста на северо-западе столицы. Отмечается, что решение о необходимости обновления конструкции приняли из-за износа гидроизоляции, деформации швов и колейности дорожного покрытия.
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