Работы по капремонту Строгинского моста стартовали в столице

08:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к капитальному ремонту Строгинского моста на северо-западе столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, решение о необходимости обновления конструкции приняли из-за износа гидроизоляции, деформации швов и колейности дорожного покрытия.
"В рамках проекта полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляцию, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты", – рассказал Бирюков.
Вице-мэр добавил, что также запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замене ограждений тротуаров.
По его словам, работы пройдут в четыре этапа с частичным ограничением движения транспорта. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов. Для трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей.
Работы планируется завершить в декабре текущего года.
Бирюков отметил, что состояние всех мостовых сооружений в городе находится под строгим контролем.
Ранее депутат Мосгордумы от района Строгино Мария Киселева заявила, что реконструкция Строгинского моста улучшит транспортную ситуацию и принесет пользу местным жителям. Парламентарий отметила, что мост является важным транспортным элементом, поскольку он связывает Строгино с районом Щукино. Кроме того, с него открывается красивый вид, а жители любят использовать его в прогулочных маршрутах.
Она пояснила, что ремонт стал необходим, поскольку мост через Москву-реку, построенный в начале 1980-х годов, служит уже почти 40 лет, испытывая постоянные вибронагрузки из-за оживленного движения трамваев. Также на нем необходимо расширить тротуары в соответствии с новыми стандартами.
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