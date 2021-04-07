Работы по капремонту Строгинского моста стартовали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к капитальному ремонту Строгинского моста на северо-западе столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, решение о необходимости обновления конструкции приняли из-за износа гидроизоляции, деформации швов и колейности дорожного покрытия.



"В рамках проекта полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляцию, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты", – рассказал Бирюков.

Вице-мэр добавил, что также запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замене ограждений тротуаров.

По его словам, работы пройдут в четыре этапа с частичным ограничением движения транспорта. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов. Для трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей.

Работы планируется завершить в декабре текущего года.

Бирюков отметил, что состояние всех мостовых сооружений в городе находится под строгим контролем.

Ранее депутат Мосгордумы от района Строгино Мария Киселева заявила, что реконструкция Строгинского моста улучшит транспортную ситуацию и принесет пользу местным жителям. Парламентарий отметила, что мост является важным транспортным элементом, поскольку он связывает Строгино с районом Щукино. Кроме того, с него открывается красивый вид, а жители любят использовать его в прогулочных маршрутах.

Она пояснила, что ремонт стал необходим, поскольку мост через Москву-реку, построенный в начале 1980-х годов, служит уже почти 40 лет, испытывая постоянные вибронагрузки из-за оживленного движения трамваев. Также на нем необходимо расширить тротуары в соответствии с новыми стандартами.

