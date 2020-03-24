Дорожное полотно поменяют на Строгинском мосту

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Строгинский мост через Москву-реку отремонтируют. Проектная документация уже согласована, заявили представители Москомэкспертизы, передает Агентство "Москва".

По информации комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, Строгинский мост возвели в 1981 году по проекту института Гипротрансмост.

Согласно утвержденным документам, предусматривается полная замена мостового полотна на проезжей части и тротуарах. Кроме того, на данном участке выполнят ремонт дренажной системы, барьерного и перильного ограждений. Аналогичные работы проведут для тротуаров и трамвайных путей.

Планируется, что ремонт пройдет в четыре последовательных этапа. В общей сложности работы продлятся около 4,5 месяца. Движение машин будет разрешено по двум полосам в каждом направлении.

Ранее стало известно, что внеуличный пешеходный переход построят через Варшавское шоссе в Москве.