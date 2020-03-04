Профсоюзную улицу благоустроят

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В этом году столичные власти проведут комплексное благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В порядок приведут территорию протяженностью 10 километров и площадью 200 гектаров. В результате Профсоюзная и прилегающие территории станут более комфортными.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, при благоустройстве будут использоваться решения, способствующие улучшению экологической ситуации в районе. Речь идет о сохранении всех существующих крупных деревьев и высадке дополнительных зеленых насаждений.
Также планируется объединить разрозненные части улицы, создать удобные транспортно-пешеходные связи и новые рекреационные зоны. Между проезжей частью и пешеходной зоной высадят кустарники, чтобы создать необходимый шумо- и пылезащитный барьер.
Воздушные кабельные линии уберут под землю, покрытие тротуаров и проезжей части заменят, установят новый бордюр. Вдоль улицы появятся новые фонари с энергосберегающими лампами и современные малые архитектурные формы. Фасады домов отремонтируют.
В порядок также приведут площадки перед станциями метро "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная", "Новые Черемушки", "Калужская", "Беляево", "Коньково" и "Теплый Стан". Каждая будет иметь свой собственный стиль.
Благоустройство ожидает и три сквера, названных в честь Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Федора Тютчева, а также площади Иосипа Броз Тито, Академика Келдыша, Мартина Лютера Кинга и площадь перед ЗАГСом Академического района. Благоустроенную территорию адаптируют для маломобильных людей.
Отмечается также, что при разработке новой концепции благоустройства учитывалось, что Профсоюзная – одна из главных магистралей Юго-Западного округа Москвы. Она пересекает семь районов: Гагаринский, Академический, Черемушки, Обручевский, Коньково, Теплый Стан и Ясенево. За МКАД она переходит в Калужское шоссе.
Городская программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов. Как заявил Сергей Собянин, его ключевая цель – это создать равные условия для жителей всех районов Москвы.
В рамках программы на благоустроенных улицах в несколько раз увеличилось число пешеходов, в четыре раза возросло количество зданий с архитектурной подсветкой, а освещенность столичных дворов увеличилась в три раза. В течение последних лет было в целом завершено благоустройство центральной части города.
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