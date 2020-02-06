Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:26

Набережные острова Балчуг благоустроят в 2020 году

город благоустройство Мой район

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг общей протяженностью 12 километров запланированы в 2020 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и Репинский сквер. Идеи по благоустройству территорий были предложены местными жителями.

"Комплексное благоустройство четырех набережных в самом центре столицы улучшит городскую среду вдоль Москвы-реки. Основная задача – создать комфортную прогулочную зону, наполнить новыми функциями и раскрыть рекреационный потенциал набережных, сохранив возможность их транзитного использования", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Проектом предусмотрена замена дорожного полотна, озеленение территорий, установка энергосберегающих фонарей и малых архитектурных форм. На территориях также появится подсветка парапетов.

Бирюков отметил, что в рамках благоустройства пространства условно разделят на исторические и современные. Возле домов появятся скамейки в историческом стиле, а возле воды – современные малые архитектурные формы. Вся инфраструктура набережных будет приспособлена для маломобильных людей.

Особенностью проекта считается и благоустройство Репинского сквера, площадь которого составляет четыре гектара. Там установят выполненные в стиле 1940-х годов фонари, скамейки и урны. Еще один небольшой сквер благоустроят по Космодамианской набережной, где находится памятник поэту Николаю Некрасову.

В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.

В планах на 2020-й – благоустройство 183 парковых и озелененных территорий. В частности, оно коснется лесопарка "Кусково" и парка Северного речного вокзала. В рамках программы "Мой район" ожидается благоустройство общественного пространства на Сыромятнической набережной, озелененной территории у Новоспасского пруда, сквера у кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт, парка Плющево и других.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика