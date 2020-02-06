Набережные острова Балчуг благоустроят в 2020 году

08:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг общей протяженностью 12 километров запланированы в 2020 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и Репинский сквер. Идеи по благоустройству территорий были предложены местными жителями.
"Комплексное благоустройство четырех набережных в самом центре столицы улучшит городскую среду вдоль Москвы-реки. Основная задача – создать комфортную прогулочную зону, наполнить новыми функциями и раскрыть рекреационный потенциал набережных, сохранив возможность их транзитного использования", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Проектом предусмотрена замена дорожного полотна, озеленение территорий, установка энергосберегающих фонарей и малых архитектурных форм. На территориях также появится подсветка парапетов.
Бирюков отметил, что в рамках благоустройства пространства условно разделят на исторические и современные. Возле домов появятся скамейки в историческом стиле, а возле воды – современные малые архитектурные формы. Вся инфраструктура набережных будет приспособлена для маломобильных людей.
Особенностью проекта считается и благоустройство Репинского сквера, площадь которого составляет четыре гектара. Там установят выполненные в стиле 1940-х годов фонари, скамейки и урны. Еще один небольшой сквер благоустроят по Космодамианской набережной, где находится памятник поэту Николаю Некрасову.
В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.
В планах на 2020-й – благоустройство 183 парковых и озелененных территорий. В частности, оно коснется лесопарка "Кусково" и парка Северного речного вокзала. В рамках программы "Мой район" ожидается благоустройство общественного пространства на Сыромятнической набережной, озелененной территории у Новоспасского пруда, сквера у кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт, парка Плющево и других.
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