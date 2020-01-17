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Город

09:55

В Москве отремонтировали пять причалов

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершился ремонт пяти причалов, которые находятся в Центральном и Юго-Восточном округах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонтные работы закончены на причалах "Мост Багратион", "Нагатинская набережная", "Кленовый бульвар", "Меловой" и "Печатники". Строители заменили ограждения, очистили гранитное покрытие и установили более трех тысяч квадратных метров гранитных плит.

Ремонт причалов позволил увеличить безопасность и надежность объектов, повысить удобство их использования, подчеркнул Бирюков.

Ранее власти Москвы перечислили знаковые объекты, которые появились в 2019 году. Лучшим был признан Дворец водных видов спорта в "Лужниках", на базе которого разместились аквапарк, бассейн под открытым небом и оздоровительный комплекс.

В минувшем году также была проведена реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Они не подвергались ремонту с момента создания в 1954 году. Специалисты привели в нужный вид бронзовые детали, мозаику и скульптуры в них.

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