Переход от "Театральной" на улицу Никольскую откроют к концу года

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Пешеходный переход от станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии на "Площадь Революции" Арбатско-Покровской с выходом на улицу Никольскую откроют в конце текущего года.

"Мы несколько лет пытались найти техническое решение по реконструкции этого перехода. Надеюсь, к концу года закончим работы, и он заработает для пассажиров. Для нас будет приятно, что мы завершим этот долгострой начала двухтысячных годов", – цитирует ТАСС заместителя мэра Марата Хуснуллина.

Переход построили в 1964 году, однако он закрыт с начала 2000-х годов. Длина объекта составляет 93,5 метра.

В переходе установят антивандальные светильники и охранно-пожарную сигнализацию, а ступени сходов оснастят автоматизированной системой снегоудаления.

В ходе реконструкции специалистам пришлось разобрать конструкции недостроенного торгового центра. Была обеспечена сохранность здания Славяно-Греко-Латинской академии на улице Никольской.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход через улицу Наметкина на юго-западе Москвы планируют построить до июля 2020 года. Объект построят в районе улицы Профсоюзной, дома 64, корпуса 2 и дома 68, корпуса 1.

Предполагается, что переход оборудуют двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных граждан.

