Подземный переход через улицу Наметкина построят к середине 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пешеходный переход через улицу Наметкина на юго-западе Москвы планируют построить до июля будущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Объект возведут за счет средств городского бюджета. Объект построят в районе улицы Профсоюзной, дома 64, корпуса 2 и дома 68, корпуса 1. Длина прохожей части тоннеля составит более 32 метров, ширина – свыше 4 метров, высота – 2,35 метра", – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Предполагается, что переход оборудуют двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что на Калужском шоссе открыли шесть новых пешеходных переходов. Они расположены возле поселков Князево, Десна и Заречного, в районе реки Десны, неподалеку от Луговой улицы в поселке Десна и на 34-м километре Калужского шоссе.

Для удобства маломобильных граждан в переходах есть пандусы. На фризовые ступени площадок и нижние ступени лестниц нанесли предупреждающее тактильное покрытие.

