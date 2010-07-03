Подземный переход у станции "Тургеневская" оснастят системой безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подземный пешеходный переход у станции метро "Тургеневская" оснастят локальной системой безопасности и мониторинга. Проектную документацию согласовала Москомэкспретиза, сообщает Агентство "Москва".
Переход расположен на Сретенском бульваре, доме №11А, сооружении 1. Переход включает в себя три лестничных схода, выход в метрополитен, тоннельную часть и служебные помещения.
Планируется оснастить переход системами сбора информации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной и охранной сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией.
Система наблюдения обеспечит круглосуточный видеоконтроль за пешеходной зоной, а также будет регистрировать обстановку, проводить анализ изображений и взаимодействовать с другими системами.
Система безопасности позволит более оперативно реагировать правоохранительным органам на экстренные и чрезвычайные ситуации.
Ранее сообщалось, что подземный переход у станции метро "Фрунзенская" оснастят локальной системой безопасности и мониторинга. Предполагается оснащение перехода охранной и автоматической пожарной сигнализацией.
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