Подземный переход оснастят системой мониторинга у метро "Фрунзенская"

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Подземный переход у станции метро "Фрунзенская" оснастят локальной системой безопасности и мониторинга.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомэкспертизы, предполагается оснащение перехода охранной и автоматической пожарной сигнализацией.

Кроме того, его снабдят системами сбора информации, телевизионного наблюдения, управления эвакуацией, а также технологиями передачи данных.

Отмечается, что система безопасности предназначена для обеспечения круглосуточной видеорегистрации текущей обстановки и анализа изображений.

Переход был введен в эксплуатацию в 1983 году. Он пересекает Комсомольский проспект у дома 28, длина тоннеля более 70 метров.

Ранее сообщалось, что локальной системой безопасности и мониторинга оснастят другой переход в районе Хамовники на участке Лужнецкой эстакады.