Подземный переход в Хамовниках оснастят системой безопасности и мониторинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подземный пешеходный переход в Хамовниках оснастят локальной системой безопасности и мониторинга. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию, сообщает Агентство "Москва".
Пешеходный переход находится на участке Третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Комсомольского проспекта в районе Лужнецкой эстакады. Длина тоннельной части составляет около 56 метров.
Проектом предусматривается оснащение перехода системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией.
Также переход оборудуют системами технологической безопасности, электроснабжения, технологиями контроля управления доступом и передачи данных.
Специализированное программное обеспечение будет собирать видеопотоки с камер наблюдения и анализировать критические ситуации.
Ранее сообщалось, что первый пешеходный переход с траволатором от станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метро к парку "Остров мечты" откроют до конца 2019 года.
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