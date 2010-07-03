Подземный переход в Хамовниках оснастят системой безопасности и мониторинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подземный пешеходный переход в Хамовниках оснастят локальной системой безопасности и мониторинга. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию, сообщает Агентство "Москва".

Пешеходный переход находится на участке Третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Комсомольского проспекта в районе Лужнецкой эстакады. Длина тоннельной части составляет около 56 метров.

Проектом предусматривается оснащение перехода системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией.

Также переход оборудуют системами технологической безопасности, электроснабжения, технологиями контроля управления доступом и передачи данных.

Специализированное программное обеспечение будет собирать видеопотоки с камер наблюдения и анализировать критические ситуации.

Ранее сообщалось, что первый пешеходный переход с траволатором от станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метро к парку "Остров мечты" откроют до конца 2019 года.