Переход с траволатором к "Острову мечты" откроют до конца года

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Первый пешеходный переход с траволатором от станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метро к парку "Остров мечты" откроют до конца 2019 года, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Переход протянется через проспект Андропова. Его могут украсить в соответствии со стилистикой парка.

"Остров мечты" в Нагатинской пойме станет первым крытым тематическим парком в России. Он разместится на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Открытие запланировано на осень 2019 года.

Предполагается, что в год парк будут посещать порядка 50 миллиона человек. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов. Первым на "Острове мечты" смонтируют один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня".