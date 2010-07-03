Пешеходный переход в Лефортово оснастят IP-видеокамерами

Подземный пешеходный переход "Серп и Молот" в районе Лефортово оснастят локальной системой безопасности и мониторинга, состоящей из IP-видеокамер и кабельных линий связи.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Москомэкспертизы, управление системами телевизионного наблюдения будет осуществляться при помощи специализированного ПО.
Оно выполняет сбор видеопотоков с камер наблюдения и автоматически его анализирует с целью выявления критических ситуаций.
Кроме того, работы включают в себя оснащение почти 100-метрового объекта системами контроля доступа к служебным помещениям, управления оповещения и эвакуацией, а также охранной и пожарной сигнализацией.
Ранее сообщалось, что аналогичной локальной системой безопасности и мониторинга оснастят подземный пешеходный переход в Хамовниках.
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