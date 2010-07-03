Пешеходный переход в Лефортово оснастят IP-видеокамерами

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Подземный пешеходный переход "Серп и Молот" в районе Лефортово оснастят локальной системой безопасности и мониторинга, состоящей из IP-видеокамер и кабельных линий связи.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Москомэкспертизы, управление системами телевизионного наблюдения будет осуществляться при помощи специализированного ПО.

Оно выполняет сбор видеопотоков с камер наблюдения и автоматически его анализирует с целью выявления критических ситуаций.

Кроме того, работы включают в себя оснащение почти 100-метрового объекта системами контроля доступа к служебным помещениям, управления оповещения и эвакуацией, а также охранной и пожарной сигнализацией.

Ранее сообщалось, что аналогичной локальной системой безопасности и мониторинга оснастят подземный пешеходный переход в Хамовниках.