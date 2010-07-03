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30 апреля, 19:52

Шесть новых пешеходных переходов открыли на Калужском шоссе

город строительство

30 апреля, 19:52

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Фото: Москва 24/Александр Сивцов

На Калужском шоссе появилось шесть новых пешеходных переходов. Их открыли в рамках второго этапа реконструкции автодороги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Переходы расположены возле поселков Князево, Десна и Заречного, в районе реки Десны, неподалеку от Луговой улицы в поселке Десна и на 34-м километре Калужского шоссе.

Для удобства маломобильных граждан в переходах есть пандусы. На фризовые ступени площадок и нижние ступени лестниц нанесли предупреждающее тактильное покрытие.

Выходы из переходов максимально приблизили к остановкам общественного транспорта.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, всего во время реконструкции шоссе построили 18 внеуличных пешеходных переходов – 10 надземных и восемь подземных.

Прошлый год в столице стал рекордным по темпам строительства дорог. В городе построили 127 километров новых дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей, а также 19 пешеходных переходов.

Завершилась реконструкция Варшавского и Калужского шоссе, закончены основные объекты Северо-Западной и три новых участка Северо-Восточной хорды.

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