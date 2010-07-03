Эстакаду построят на пересечении Минской улицы с дублером Кутузовского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эстакада на пересечении Минской улицы со строящимся южным дублером Кутузовского проспекта появится в столице. Ее длина достигнет порядка 400 метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, строительство дублера должно улучшить транспортную ситуацию в районе. На этой развязке, помимо эстакады основного хода, организуют съезды на улицу Минская. Как отмечал Сергей Собянин, строящийся дублер разгрузит Мосфильмовскую улицу.

Южный дублер Кутузовского планируется полностью вывести в 2020 году. В 2019-м завершат первый этап строительства. Он предполагает строительство эстакады на пересечении с Минской улицей и эстакады на съезде с Минской улицы на дублер в сторону Аминьевского шоссе, возведение путепровода на съезде с Мосфильмовской в ТД "Волынская" и других транспортных сооружений.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта собираются начать до конца 2019 года. Уточнялось также, что первый этап многоуровневой развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта и ТТК могут закончить в декабре текущего года. Проектом предусматривается реконструкция Мукомольного проезда протяженностью более 500 метров, а также строительство проектируемых проездов № 6680 и № 4571.