Первый этап развязки Кутузовского проспекта и ТТК могут построить в декабре

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Строительство первого этапа многоуровневой развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) могут завершить в декабре.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента строительства, реконструкцию магистрали планируется провести с привлечением средств инвесторов.

Проектом предусматривается реконструкция Мукомольного проезда протяженностью более 500 метров, а также строительство проектируемых проездов №6680 и №4571.

Кроме того, планируется переустройство и перекладка инженерных сетей, установка двух светофорных объектов и одного шумозащитного экрана.

В первом квартале 2019 года планируют начать реконструкцию одноуровневой кольцевой развязки на пересечении автодороги "Лобня – аэропорт Шереметьево" и Шереметьевского шоссе.