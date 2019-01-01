Реконструкцию кольцевой развязки около аэропорта Шереметьево начнут в январе-марте

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В первом квартале 2019 года планируют начать реконструкцию одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Старошереметьевского шоссе, автодороги "Лобня – аэропорт Шереметьево" и Шереметьевского шоссе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам главы министерства Алексея Гержика, уже подписан контракт на реализацию второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе.

"В рамках работ планируется строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги "Лобня – аэропорт "Шереметьево", Шереметьевское шоссе", – приводятся в сообщении слова Гержика.

Как уточняется, к строительно-монтажным работам планируется приступить в первом квартале текущего года.

Предполагается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность аэропорта Шереметьево.

"В настоящее время ведется оформление и передача подрядчику документации, после чего начнется подготовка территории и перенос инженерных коммуникаций", – подчеркнул Гержик.

Проектом предусмотрено устройство четырехполосной транспортной развязки в одном уровне с односторонним движением по кольцу. Общая протяженность реконструкции составит более трех километров.

Ранее сообщалось, что второй этап строительства терминала С в аэропорту Шереметьево планируют завершить в 2021 году. К настоящему моменту уже одобрена архитектурно-функциональная концепция железнодорожного терминала в едином стилевом решении Северного терминального комплекса (СТК).

Также в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию третью независимую взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), которая увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. А в 2020 году могут ввести ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой.