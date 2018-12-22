Движение на Калужском шоссе ограничат по 15 апреля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участке Калужского шоссе круглосуточно ограничат с 25 декабря по 15 апреля из-за строительных работ.

Ограничения будут действовать в районе дома 8А на одной полосе основного хода и одной полосе дублера по направлению в область, передает портал мэра и правительства Москвы.

Также на участке круглосуточно будет перекрыто движение с 25 декабря по 15 марта на одной полосе основного хода в каждом направлении и одной полосе дублера в центр.

Ранее сообщалось, что движение на Стахановской улице ограничат из-за инженерных работ по 15 марта.