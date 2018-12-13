Движение на Стахановской улице ограничат из-за инженерных работ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение на улице Стахановская ограничат с 20 декабря по 15 марта из-за реконструкции инженерных сетей.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, ограничение будет действовать с поэтапным занятием одной полосы.

Ограничение движения будет введено на Проектируемом проезде №770 от дома 33, корпус 1 по Саратовскому проезду до дома 13, корпус 2 на улице Васильцовский Стан.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе Хитровской площади перекроют 13 декабря из-за киносъемок.