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10 декабря 2018, 01:56

Город

Движение около Хитровской площади перекроют из-за киносъемок

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта в районе Хитровской площади перекроют 13 декабря из-за киносъемок, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничение будет действовать на участке Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку с 7:00 до 22:00.

Как уточняет Агентство "Москва", будет введено полное перекрытие с возможностью проезда автомобилей жителей близлежащих домов и спецтранспорта.

Ранее сообщалось, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января.

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