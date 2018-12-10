10 декабря 2018, 01:56Город
Движение около Хитровской площади перекроют из-за киносъемок
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Движение транспорта в районе Хитровской площади перекроют 13 декабря из-за киносъемок, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Ограничение будет действовать на участке Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку с 7:00 до 22:00.
Как уточняет Агентство "Москва", будет введено полное перекрытие с возможностью проезда автомобилей жителей близлежащих домов и спецтранспорта.
Ранее сообщалось, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января.