Участок в центре Москвы перекроют на время фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по Сытинскому переулку от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара перекроют с 30 ноября по 14 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что фестиваль "Путешествие в Рождество" возглавил рейтинг самых популярных новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок в РФ в этом сезоне. Он будет проходить с 14 декабря по 13 января на 74 площадках. Главной темой фестиваля станут рождественские сказки.

Бульвары и пешеходные зоны в центре столицы начнут украшать 2 декабря. Как рассказала глава компании "К-Декор" Елена Зайцева, одним из самых масштабных проектов является оформление Лубянской площади. На ней установят 30-метровую искусственную ель, а вокруг семь елей поменьше.