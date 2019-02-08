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19:02

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта могут начать до конца года

строительство дороги

19:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируют начать до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы развернули объем работ, который нам уверенно позволяет сказать, что в течение ближайших пяти лет будет построено не менее 500 километров улично-дорожной сети. Из задач на 2019 год – завершить основной объем Южного дублера Кутузовского проспекта, начать наконец строительство вместе с концессионером Северного дублера Кутузовского проспекта", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что строительство первого этапа многоуровневой развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) могут завершить в декабре 2019 года.

Проектом предусматривается реконструкция Мукомольного проезда протяженностью более 500 метров, а также строительство проектируемых проездов №6680 и №4571. Кроме того, планируется переустройство и перекладка инженерных сетей, установка двух светофорных объектов и одного шумозащитного экрана.

строительство дороги

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