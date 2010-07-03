В районе парка "Царицыно" построят два перехода через МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На участке железной дороги между станциями Царицыно и Москворечье появятся два новых пешеходных перехода.

"В рамках строительства МЦД-2 к парку "Царицыно" построят два новых разноуровневых перехода через железную дорогу, которые будут располагаться в районе улицы Каспийской", – сообщил Москве 24 начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Решение о строительстве было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина в конце июня 2019 года.

Кроме того, запланировано локальное благоустройство пассажирской инфраструктуры и прилегающих территорий, а также реконструкция существующих платформ с обустройством навесов.

Парк "Царицыно" – крупнейшая площадка для досуга жителей Москвы. За выходные дни его посещает около 40 тысяч человек. Крупнейшей городской площадкой парк стал в праздник "День семьи, любви и верности". Ежегодно в парке проводят фестиваль "Дачное Царицыно", который собирает более 400 тысяч человек.

Всего в рамках реализации проекта МЦД-1 и МЦД-2 будет обустроено 80 пешеходных переходов. Будут построены новые и реконструированы существующие переходы разного типа: пешеходные мосты, подземные тоннели, конкорсы – это позволит повысить безопасность и удобство пассажиров. При этом 13 из них будут обустроены вне станций в приоритетном порядке, в будущем их количество может быть увеличено.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.