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Москва 24

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Город

19:32

Московские власти назвали знаковые объекты 2019 года

город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы перечислили знаковые объекты, которые появились в 2019 году. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что лучшим был признан Дворец водных видов спорта в "Лужниках", на базе которого разместились аквапарк, бассейн под открытым небом, спа для детей и оздоровительный комплекс.

Кроме того, в ушедшем году была проведена реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Они не подвергались ремонту с момента создания в 1954 году. В 2019 году же специалисты привели в нужный вид бронзовые детали, мозаику и скульптуры в них.

Помимо этого, столичные власти отметили обновление пешеходного перехода от станции "Театральная" к Никольской улице и Красной площади. Ремонтные работы длились порядка десяти лет, чтобы не разрушить находящиеся рядом исторические здания.

Также в число значимых объектов попал кинотеатр "Ангара", который был открыт в минувшем году после ремонта. Среди событий помимо прочего был выделен и запуск Московских центральных диаметров.

"Москва сегодня": как столица изменилась за 2019 год

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