Московские власти назвали знаковые объекты 2019 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Москвы перечислили знаковые объекты, которые появились в 2019 году. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что лучшим был признан Дворец водных видов спорта в "Лужниках", на базе которого разместились аквапарк, бассейн под открытым небом, спа для детей и оздоровительный комплекс.
Кроме того, в ушедшем году была проведена реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Они не подвергались ремонту с момента создания в 1954 году. В 2019 году же специалисты привели в нужный вид бронзовые детали, мозаику и скульптуры в них.
Помимо этого, столичные власти отметили обновление пешеходного перехода от станции "Театральная" к Никольской улице и Красной площади. Ремонтные работы длились порядка десяти лет, чтобы не разрушить находящиеся рядом исторические здания.
Также в число значимых объектов попал кинотеатр "Ангара", который был открыт в минувшем году после ремонта. Среди событий помимо прочего был выделен и запуск Московских центральных диаметров.
"Москва сегодня": как столица изменилась за 2019 год