Москвичи выберут главные события 2019 года

Новое голосование в проекте "Активный гражданин" будет посвящено самым ярким событиям Москвы в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В голосовании три раздела. Первая часть посвящена событиям в сфере культуры, вторая представляет наиболее интересные истории городской среды, а в третьей предлагается оценить события строительной сферы.

В первом разделе на выбор пользователей представлены Московская музейная неделя, ночные культурные акции, открытие зеленого театра на ВДНХ и исторического здания театра "Школа современной пьесы".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В секции о городской среде можно выбрать из большого количества событий. В частности, авторы голосования внесли сюда комплексное благоустройство района Капотня, обновление площадей Киевского и Савеловского вокзалов, работы на набережных и парков.

Наконец, в последней части голосования речь идет о достижениях в сфере строительства. Здесь можно выбрать наиболее яркий спорткомплекс, объекты метро, строительство балочного моста Северо-Западной хорды или же проекты по реновации.

На основе результатов опроса будет составлен рейтинг "Главные дела Москвы". Кроме того, на платформе "Активный гражданин" откроют голосования по темам транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и государственных услуг и сервисов.

Ранее в "Активном гражданине" завершилось голосование, посвященное детским технопаркам в Москве. Пользователи платформы оценили востребованность программы, а также определили наиболее интересные направления подготовки школьников.

