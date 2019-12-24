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Город

13:23

Москвичи поддержали программу строительства метро

город строительство транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президиум правительства Москвы определил приоритеты дорожного строительства в столице. В частности, рассматривался вопрос улучшения Московского метрополитена.

Для этого была сформулирована перспективная программа развития метро. Согласно ей, в период с 2020 по 2023 год в столице планируют построить до 90,4 километра новых линий и 38 станций. Этот проект вывели на голосование на портале "Активный гражданин".

В частности, проект строительства Большой кольцевой линии поддержала 181 тысяча пользователей портала из 221 тысяч проголосовавших. Значительное число респондентов (78 процентов) планируют регулярно пользоваться новым направлением.

За продление метро в аэропорт "Внуково" выступили 159 тысяч пользователей портала "Активный гражданин" (от общего числа выбравших определенный ответ). Примерно такое же количество проголосовавших дали определенный ответ в отношении продления Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозове и Северном.

Кроме того, значительное число опрошенных выразили поддержку проектам по строительству Коммунарской и Бирюлевской линий метро. Вторым из указанных радиальных направлений планируют пользоваться 50 процентов пользователей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте строительства второго тоннеля на Коммунарской линии метро. Перегон обустраивают между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева". Трасса пройдет под малозастроенными территориями районов Коньково и Теплый Стан.

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