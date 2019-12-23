16:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На Коммунарской линии метро началось строительство второго тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Трасса пройдет под малозастроенной территорией Коньково и Теплого Стана. Коммунарская будет одной из самых длинных линий в нашем метро – около 38 километров с 16 станциями", – написал Собянин.
В ноябре Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов". По словам мэра города, новая линия разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также в целом улучшит транспортную доступность в этих районах. Собянин выразил надежду, что первый этап строительства будет завершен в 2023 году.
Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживает более миллиона человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.
Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".
Ранее в Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро. Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.
"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО
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