Проекты благоустройства территорий, прилегающих к МЦД-4, обсудят с москвичами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 12 декабря, градостроительно-земельная комиссия рассмотрела проекты планировки территорий вдоль МЦД-4 (Киевского направления МЖД). Проекты планировки будут вынесены на публичные слушания.

Протяженность участка МЦД-4 от Апрелевки до Киевского вокзала составляет 42 километра. Также на участке действуют 15 остановочных пунктов.

В ходе комплексного благоустройства предполагается построить и реконструировать 37 километров дорог, 27 внеуличных переходов, 10 отстойно-разворотных площадок общественного транспорта. Также около станций МЦД-4 появятся 11 стоянок для такси, 29 станций велопроката и парковки на 2 тысячи машино-мест.

Пассажирские платформы будут оборудованы по стандартам МЦД – с навесами на всю длину и конкорсами. Они будут совмещать в себе функции кассовых залов и переходов через железнодорожные пути.

Проект развития данного направления предусматривает строительство III и IV главных путей на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Апрелевка и четырех новых остановочных пунктов, а также соединительной ветки со Смоленским направлением МЖД.

Ранее сообщалось, что в столице построят 15 надземных пешеходных переходов над Московскими центральными диаметрами. Их возведут до 2023 года, чтобы пассажиры могли безопасно переходить через железнодорожные пути.

Кроме того, в районе станций нового наземного метро заработали восемь перехватывающих парковок. Тариф действует обычный: с 05:30 до 02:00 машину можно оставить бесплатно при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.