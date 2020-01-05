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Город

10:31

Почти 160 парков и скверов благоустроили в Москве в 2019 году

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 160 парков, скверов и знаковых объектов благоустроили в столице в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.

Специалисты благоустроили скверы на улице Сергия Радонежского, на улице Талалихина, в Большом Факельном переулке, сквер "Северная медведица", Ивановский лесопарк, парк на Лухмановской улице и привели в порядок территорию у городского пруда в поселке ЛМС.

Обновлено и обустроено более 250 спортивных площадок, установлено 75 столов для игры в настольный теннис. Теперь в распоряжении горожан 19 площадок для игры в футбол и мини-футбол, пять скейтпарков, 20 площадок для волейбола и баскетбола, девять памп-треков, два теннисных корта, 110 площадок для воркаута, 17 хоккейных коробок, поле для регби и BMX-велодром.

Всего с 2011 по 2019 год в Москве благоустроили 732 парка и сквера. Общая площадь территорий, на которых проводились работы, составила более 16 тысяч гектаров.

На Сокольнической площади в Москве появится новый парк, созданный по проекту российского архитектурного бюро Megabudka. Откроют его к сентябрю 2020 года.

Новая зеленая зона станет гармоничным дополнением к парку "Сокольники". На площади сделают покрытие из брусчатки, за счет чего, в частности, замаскируют вентиляционные шахты новой станции метро. Кроме того, здесь высадят многолетние деревья и дополнят променад лавочками.

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