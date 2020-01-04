Парк на Сокольнической площади Москвы откроют к сентябрю

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На Сокольнической площади в Москве появится новый парк, созданный по проекту российского архитектурного бюро Megabudka. Откроют его к сентябрю 2020 года, как сообщает Агентство "Москва".

"В рамках строительства станции БКЛ "Сокольники" обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Сейчас здесь развернута строительная площадка", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, архитекторы приняли во внимания пожелания местных жителей и учли их во время работы над проектом. Новая зеленая зона станет гармоничным дополнением к парку "Сокольники".

На площади сделают покрытие из брусчатки, за счет чего, в частности, замаскируют вентиляционные шахты новой станции метро. Кроме того, здесь высадят многолетние деревья и дополнят променад лавочками.

Сергей Кузнецов отметил, что дизайн станции БКЛ "Сокольники" определили в ходе международного архитектурного конкурса.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут проехать возле станции метро "Сокольники". Движение ограничат на участке от Сокольнического Вала до Русаковской улице. Речь идет о полном перекрытии проезда.

