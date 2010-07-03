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Город

13:10

Парк откроют на Сокольнической площади

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Названы сроки, когда на Сокольнической площади создадут парк по проекту российского архитектурного бюро Megabudka. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"В рамках строительства станции БКЛ "Сокольники" обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь", – проинформировал Кузнецов.

В настоящее время на площади развернута строительная площадка. Отмечается, что парк будет построен к сентябрю 2020 года. При его возведении будут учтены пожелания жителей.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

"В результате проект получился очень "живым", современным и композиционно дополнит входную группу парка "Сокольники", – добавил архитектор.

Отмечается, что на территории будет положено брусчатое покрытие, с помощью чего замаскируют вентиляционные шахты станции метро, которая появится там же. Помимо этого, будут высажены многолетние деревья и цветники, планируется установить лавочки для создания зон отдыха.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Ранее сообщалось, что к парку "Остров мечты" могут запустить отдельные транспортные маршруты. Открытие развлекательной зоны планируется на февраль будущего года.

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