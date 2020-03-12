Внеуличный пешеходный переход построят через Варшавское шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Внеуличный пешеходный переход через Варшавское шоссе построят в районе дома 2, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующий проект планировки территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Длина нового перехода составит 100 метров, высота – 2,3 метра.

Переход построят по просьбам жителей, поскольку наземный вариант пересечения дороги для пешеходов неудобен в связи с включением зеленого сигнала на короткое время. В ближайшее время проект планировки вынесут на публичные слушания.

Ранее стало известно, что в 2020 году планируется ремонт 15 подземных пешеходных переходов в Москве. Специалисты проведут работы по облицовке стен и обновлению лестниц и инженерного оборудования.

Всего в столице за 2020 год благоустроят 5315 объектов.