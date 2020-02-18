В 2020 году в Москве благоустроят свыше 220 улиц, парков и водоемов

18 февраля, 15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице в 2020 году планируют благоустроить 5 315 объектов. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.
В планах благоустроить улицы, вылетные магистрали, набережные и природно-исторические парки, объекты и парки в жилых районах, городские водоемы, объекты образования, объекты транспортной инфраструктуры и промышленности, дворовые и внутриквартальные территории.
Ремонт будет проведен на 973 объектах дорожного хозяйства, работы по понижению газонов проведут на 341 объекте.
В частности, будет продолжена работа по комплексному благоустройству вылетных магистралей, включая Ленинский проспект (на участке МКАД – улица Кравченко), улицу Профсоюзную, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицы Липецкую, Красную Пресню и Звенигородское шоссе, а также расположенные вдоль них территории.
В центре столицы планируют создать качественное общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.
Кроме того, в этом году благоустроят набережные острова Балчуг – Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую, прилегающие к ним Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский и Раушские переулки, а также Репинский сквер.
Продолжатся работы и около Киевского вокзала на набережных Тараса Шевченко и Бережковской. Там создадут комфортный пешеходный маршрут вдоль реки – от Дорогомилова до Воробьевых гор.
Также в 2020 году планируют благоустроить две территории вдоль Юрловского проезда и улицы Мусоргского. Там обустроят велопешеходные маршруты, установят пирсы, детские и спортивные площадки, парки, водоемы и знаковые объекты в жилых районах.
На столичных улицах, в парках, во дворах и на природных территориях высадят 750 тысяч деревьев и кустарников.
Кроме того, будут благоустроены территории, прилегающие к 78 транспортным и промышленным объектам, включая 16 станций метро, 2 станции МЦД, 5 автобусных маршрутов в ТиНАО, 19 предприятий промышленности и науки.
Специалисты продолжат работу по ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры. Всего запланировано свыше 4,8 тысячи различных мероприятий, в том числе АО "Мосгаз" – 44 мероприятия; АО "Мосводоканал" – 31 мероприятие; ГУП "Мосводосток" – 40 мероприятий; ПАО "МОЭК" – 4,7 тысячи мероприятий; АО "ОЭК" – 38 мероприятий. Также запланирована установка 22 тысяч опор освещения.
В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.
Большое внимание в столице уделяется развитию Москвы-реки. К 2023 году планируется сделать всю территорию вдоль реки доступной для горожан и туристов. Появятся современные набережные и пешеходные зоны. За девять лет благоустроили 31 набережную. Работы завершены на протяжении 55,8 километра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.
В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
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