15 подземных переходов отремонтируют в Москве в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца года в Москве планируется провести капитальный ремонт 15 подземных пешеходных переходов. В переходах заменят облицовку стен, отремонтируют лестницы и обновят инженерное оборудование, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, ремонт пройдет в переходах на Дмитровском шоссе у кинотеатра "Ереван", на Манежной площади, улице Сайкина, Чонгарском бульваре и Пролетарском проспекте.

Первым сдадут в эксплуатацию пешеходный переход "Флотский" недалеко от парков Дружбы и Северного речного вокзала. Там уже ведутся отделочные работы, ремонт планируют завершить в апреле.

На остальных объектах работы начнутся после конкурсного отбора подрядчиков.

В первом полугодии ремонт начнется по адресам: Манежная площадь, дом 1, сооружение 1; улица Сайкина, дом 6/5, сооружение 1; улица Беговая, дом 4, строение 2; Варшавское шоссе, дом 78, сооружение 1; Дмитровское шоссе, дом 80, сооружение 2, Ленинский проспект, дом 121/1, сооружение 1; Пролетарский проспект, дом 10, сооружение 1.

Во втором полугодии планируется приступить к ремонту "Спартаковский ТТК" на Спартаковской площади, доме 16, сооружении 2.

В 2020 году в Москве планируют благоустроить 5 315 объектов. В планах благоустроить улицы, вылетные магистрали, набережные и природно-исторические парки, объекты и парки в жилых районах и другие территории.