Депутат МГД Киселева: ремонт Строгинского моста принесет пользу жителям района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутат Московской городской думы от района Строгино Мария Киселева заявила, что реконструкция Строгинского моста улучшит транспортную ситуацию и принесет пользу местным жителям. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Парламентарий отметила, что мост является важным транспортным элементом, поскольку он связывает Строгино с районом Щукино. Кроме того, с него открывается красивый вид, а жители любят использовать его в прогулочных маршрутах.
"В ходе ремонта моста предусмотрены полная замена мостового полотна на проезжей части и тротуарах, включая гидроизоляцию и выравнивающий слой, ремонт трамвайного полотна, замена барьерного и перильного ограждений, ремонт железобетонных карнизных блоков. Также планируется ремонт гранитной облицовки малых архитектурных форм и лестничных сходов", – рассказала Киселева.
Она пояснила, что ремонт стал необходим, поскольку мост через Москву-реку, построенный в начале 1980-х годов, служит уже почти 40 лет, испытывая постоянные вибронагрузки из-за оживленного движения трамваев. Также на нем необходимо расширить тротуары в соответствии с новыми стандартами.
"Ширина моста – 35 метров: это проезжая часть, трамвайное полотно и два тротуара. Ожидается, что во время ремонта движение будет перекрываться по участкам. Для сохранения возможности движения трамваев предусматривается организация реверсивного движения по одному из путей, включая установку временного светофорного объекта", – уточнила депутат.
Киселева сообщила, что в соответствии с планом ремонтные работы должны быть выполнены за 165 календарных дней с момента заключения контракта, который действует до конца 2021 года.
"Жители Строгина ценят свой район в том числе за хорошую транспортную доступность. Строгинский мост – это одна из важнейших транспортных артерий и для тех, кто ездит на собственном автомобиле, и для пассажиров общественного транспорта", – сказала Киселева.
Как сообщалось, пешеходный мост через реку Яузу появится на границе Алексеевского района и Ростокина в Москве. Данный проект уже одобрила Москомархитектура. Планируется, что с южной стороны сход с моста направят в сторону Будайской улицы. С северной стороны сход направят к Проектируемому проезду № 742 и улице Касаткина.
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