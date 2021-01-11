Пешеходный мост через Яузу соединит Ростокино и Алексеевский район

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Пешеходный мост через реку Яузу появится на границе Алексеевского района и Ростокино в столице. Данный проект уже одобрила Москомархитектура, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Согласован вантовый вариант моста, с аркой высотой 12 метров. Пролетные конструкции выполнят в красном цвете, а крепления в темном", – заявил Сергей Кузнецов. В результате благодаря мосту будет создана дополнительная связь между районами Ростокино и Алексеевский.

Планируется, что с южной стороны сход с моста направят в сторону Будайской улицы. С северной стороны сход с моста направят к Проектируемому проезду № 742 и улице Касаткина.

Ожидается, что весь мост будет протягиваться на 70 метров. Планировщиком выступит "Интермост".

Ранее был завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста.