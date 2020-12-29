Капитальный ремонт Электрозаводского моста завершен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Завершен капремонт Электрозаводского моста на востоке Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Были восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров.
По словам заммэра, на мосту обновили системы водоотведения, лестничные сходы, деформационные швы, чугунные ограждения и все опоры освещения. Также было уложено асфальтобетонное покрытие.
Электрозаводский мост через Яузу построили в 1954 году. Он соединяет улицы Большую Семеновскую и Гастелло. Работы на нем проводились с частичным ограничением движения, полностью объект не закрывался.
Ранее Бирюков рассказал, что в столице в рамках специальной программы за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов. По словам вице-мэра, при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.
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