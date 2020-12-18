Движение по отремонтированной части Большого Каменного моста откроется в субботу

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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капремонт первой половины Большого Каменного моста. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что работы удалось завершить досрочно: ремонт начался в июле, буквально за полгода специалисты проделали колоссальный объем работы.

"В субботу на сооружении начнется перезапуск движения – обновленную часть моста откроют для транспорта, а вторую закроют на ремонт", – отметил заммэра.

По словам Бирюкова, на объекте уложили более 8 тысяч квадратных метров бесшовного полотна, на котором нет стыков. Также специалисты нанесли временную разметку. Тротуар появится в феврале следующего года. До этого времени для пешеходов будет актуален действующий маршрут.

Заммэра добавил, что во время капремонта работники провели сложнейшие работы: они заменили несущие балки руслового пролета, на которых опирается плита проезжей части и тротуара. Балки монтировали на площади более 400 квадратных метров. Кроме того, специалисты демонтировали участок, который открывал доступ к внутренним конструкциям.

"После установки балок это место закрыли плитой, затем было проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта, обустроена новая ливневая канализация", – рассказал Бирюков.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт четырех мостовых сооружений столицы. Речь идет об Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде "Москва-Сити".