Завершен ремонт четырех мостовых сооружений Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт четырех мостовых сооружений столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Речь идет об Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде "Москва-Сити". По словам Бирюкова, движение транспорта там полностью восстановлено.
Общая площадь работ составила 68 тысяч квадратных метров. Специалисты заменили гидроизоляцию, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия и износостойкость бетонных оснований. Также уложен новый асфальт.
Бирюков напомнил, что в этом году запланирован ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад. Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время, отметил заммэра.
Ранее сообщалось, что капремонт Электрозаводского моста планируется закончить до конца этого года. Там ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров.
Проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения.
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