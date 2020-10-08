Дорожно-ремонтные работы начались на выезде с Киевского шоссе на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве специалисты приступили к дорожно-ремонтным работам на выезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

Как уточняется, работы проводятся в рамках программы ремонта мостовых сооружений.

"Сотрудники ГБУ "Гормост" проведут замену гидроизоляции сооружения, а специалисты ГБУ "Автодор" заменят 5,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия", – говорится в сообщении.

В связи с проведением работ на данном участке дороги будет ограничено движение транспорта.

Планируется, что работы завершат 23 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что на Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированных гранитных плит. Монтажные работы проводятся с помощью кранов на правобережной части моста. Ранее были устранены повреждения, а участкам вернули первоначальный вид.

Кроме того, на мосту началось обустройство проезжей части. Сообщалось, что процесс проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. До конца октября работы планировалось выполнить почти на 8 тысячах квадратных метров проезжей части и порядка 1 тысячи квадратных метров тротуарной плиты.